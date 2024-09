Colo Colo ya prepara con todo lo que será su importante duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que los ‘Albos’ deberán viajar a Argentina para medirse ante River Plate, en la llave que hoy está igualada a un tanto.

Previo a este compromiso, el entrenador del ‘Cacique’, Jorge Almirón conversó con el periodista argentino, Flavio Azzaro en su canal de Youtube ‘AZZ’, en la que desmenuzó lo que fue el partido de ida ante los ‘Millonarios’, en la que dio a conocer su osada propuesta en el partido de ida.

“Yo vivo del día a día, vemos a los jugadores que tenemos y como planificamos cada partido, el rival que te toca en el momento. Nosotros hicimos un partido bastante arriesgado el esquema, porque jugamos mano a mano en todos lados, sobre todo con tres centrales, ellos jugaban con jugadores que se van hacia adentro, entonces los centrales tenían las posibilidades de tomarlos, ganamos los duelos y ahí crecimos”, comenzó señalando Almirón.

Teniendo en cuenta lo que fue el partido de ida y lo que podría ser el de vuelta en Argentina, el DT del ‘Popular’ remarca en que quedó bastante conforme con el rendimiento de sus dirigidos en el Estadio Monumental, algo que esperan poder replicar en la vuelta, teniendo en consideración que será un escenario totalmente diferente al de Santiago.

“El partido hizo un muy buen partido, ese riesgo rindió frutos, lo que pasa es que no terminas ganando y esa ventaja en la cancha se ve plasmada, se genera confianza en el equipo y en el plantel, podemos competir bien y lo hicimos bien, ahora el panorama cambia de visita, las canchas son especiales, pesan, pero tengo jugadores de experiencia, han jugado en lugares importantes y eso suma. Es un partido diferente por el escenario, son partidos de finales”, agrega.

Almirón confía en sus dirigidos | Foto: Photosport

Almirón y su temor por el arbitraje

Dentro de esta conversación, el periodista argentino le consultó a Jorge Almirón si existe un temor por parte de su persona por lo que puede ser el arbitraje para esta partido de vuelta ante River Plate, en la que indicó lo siguiente.

“Si yo empiezo a hablar de eso con mis jugadores, lo único que les puedo decir, es que esas faltas que te cobran de local, de visita a veces por el escenario no te las van a cobrar, tienes que levantarte y seguir corriendo, no puedes quejarte, porque no hay tiempo, es lo único que le hablo a los jugadores”, explica.

Sobre la polémica de la expulsión de su defensor, Maximiliano Falcón, el DT argentino indicó que el brasileño Raphael Claus pudo manejar esta situación de una manera muy diferente.

“Falcón no hizo nada, el árbitro pudo manejar mejor esa acción, porque es alguien de mucha experiencia y pudo haber dicho ‘muchachos, basta’, se levantan, se dan la mano y seguían jugando. No lo hizo así, fue drástico y expulsó a los dos jugadores, te quedas con esa sensación, imagínate el jugador que no puede jugar este partido de vuelta, el equipo también que lo sufre”.

“No te queda otra que decirle a los jugadores que no entren en esa, que tenemos que competir de otra manera y vamos a ser visitantes ahora, cualquier falla o duda, por la misma gente, te la van a cobrar”.

Finalmente, Almirón hace una analogía muy completa a lo que fue esta acción, en la que siente que Paulo Díaz también estuvo mal expulsado, ya que este tipo de sucesos son muy recurrentes dentro del fútbol sudamericano y avizorando lo que será el duelo como visitante ante River, le aconseja a sus dirigidos estar atentos en todo momentos y no desesperarse ante cualquier tipo de cobros que puedan ocurrir, en la que espera que el arbitraje no condicione la serie.

“Vos terminas el partido, te expulsan un jugador que está mal expulsado, ya estás pensando en la vuelta, en el partido de regreso y había hecho un buen partido Falcón, es importante y lo expulsaron por algo que lo pudo haber manejado mejor el árbitro y si había una expulsión, a mí tampoco me pareció que debió haber expulsado a (Paulo) Díaz por un empujón así, están forcejeando en el área, en Sudamérica eso es normal en todos los partidos, acá en todos los partidos pasa”.

“No se dio y no te queda otra, por más que te enojes, protestes, el jugador ya está expulsado, ya vas sin ese jugador a la cancha de River, lo único que te queda como entrenador es no entremos en esa, compitamos de la mejor manera, no protestemos, levántense y sigan corriendo, estén atentos a todo, hay muchas cosas que pasan. Hay que cuidar al equipo de que sea competitivo, si nos toque perder, que nos gane bien, no por cosas que condicionen el resultado”, finalizó.