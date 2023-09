En las últimas horas en Colo Colo ha comenzado a surgir el rumor de que los ‘Albos’ habían contactado al entrenador Francisco Meneghini para reemplazar a Gustavo Quinteros, en caso de una posible partida del estratega.

Ante esta posibilidad, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y dejó su opinión muy clara ante esta posible opción.

“A mi me gusta mucho Paqui, me parece un técnico interesante con una buena propuesta, pero para dirigir a un equipo grande hay que tener pergaminos y él no los tiene”, partió señalando Hevia.

Siguiendo en su explicación, el comunicador declara en que no considera viable la llegada de ‘Paqui’ en Colo Colo, debido a que no tiene una trayectoria de nivel para arribar al ‘Cacique’.

Meneghini es opción para dirigir en Colo Colo | Foto: Photosport

“No lo veo, no entiendo, no me calza por ninguna parte, en Colo Colo se dirige por pergaminos”, explicó a Bolavip Chile.

Finalmente, Hevia explicó que en Colo Colo debiese tener un filtro muy importante a la hora de buscar un nuevo entrenador, la cuál debe cumplir requisitos mínimos para estar en un equipo de alta categoría.

“Si en la Católica tienen un filtro de que el entrenador que los dirige tiene que haber sido campeón, en Colo Colo tiene que ser eso y más”, cerró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Quinteros con Colo Colo?

El entrenador argentino tiene contrato con los ‘Albos’ hasta finales de esta presente temporada.