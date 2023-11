En Colo Colo un terremoto de alto impacto fue el que recibieron durante esta mañana, en la que el atacante Jordhy Thompson nuevamente está inmerso en un acto de violencia intrafamiliar contra su pareja, la cuál tiene al jugador en estos momentos detenido y en proceso de formalización.

Sobre esta situación, el ex futbolista del ‘Cacique’, Jorge Valdivia tomó el micrófono de Radio ADN para referirse a este tema, en la que no quiere dejar de lado a la victima y aniquila sin asco a Jordhy Thompson tras su reincidencia en estos actos de violencia.

“Acá no es Colo Colo, ni Jordhy Thompson, acá no nos olvidemos de la niña que sufrió esta violencia, lo de Jordhy Thompson es una enfermedad, en esto asumo responsabilidad con lo que diré, dejó de lado la radio y me hago parte de lo que pueda decir y asumo cualquier responsabilidad, pero Jordhy Thompson está enfermo”, partió indicando Valdivia.

Dejando de lado lo que es la situación que tiene Thompson, el ‘Mago’ pide ponerle mucha atención y prestarle ayuda a Camila Sepúlveda, la pareja del jugador de Colo Colo para que no vuelva a vivir actos de violencia.

“Acá tenemos que velar y tener mucha consideración con la niña que sufrió esta violencia, no es primera vez. Después intentaron acercarse y volver en una relación, nadie merece que vuelva a sufrir este acto de violencia que nos enteramos. Mandarle toda la fuerza a ella”, explicó.

Sobre lo que es el futuro de Thompson, Valdivia fue muy claro al señalar que en su momento cuando llegaron ofertas por el jugador, en el club debieron tomar la opción de dejarlo partir.

“Después lo que Colo Colo tenga que hacer con Jordhy Thompson, yo lo dije hace rato, en papel de regalo había que llevarlo donde fuera”, sentenció.

Valdivia y el comunicado de Colo Colo

Hace unos instantes, desde el ‘Cacique’ emitieron un breve comunicado respecto al caso de Jordhy Thompson, el cuál fue bastante criticado debido a que lo consideraron muy ligero, algo que por lo que también Valdivia mostró su feroz descontento.

“Decir que está separado del plantel por una reincidencia del jugador, creo que es muy vago el comunicado de Colo Colo, yo esperaba que fuera más fuerte y duro. Ojalá que esto sea para fuera, porque internamente tienen que tomar otra medida”, cerró.