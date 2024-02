Sorpresa causó que Damián Pizarro no estuviera considerado como titular en la alineación B de Jorge Almirón en Colo Colo que cayó por 1-0 ante O’Higgins en Rancagua. En los últimos días se reveló que Damián Pizarro por ahora no se gana un puesto de titular en el Cacique, debido a que en los entrenamientos no ha mostrado lo mismo que en la temporada pasada.

Jorge Valdivia se refirió a la situación del joven ariete, quien ya firmó para integrarse al Udinese de Italia a mitad del próximo año. “Es muy distinto que él esté no 100% concentrado porque tiene problemas extracancha a la situación de Damián Pizarro que él está pensando y es muy difícil también para un jugador de 18 años, naturalizar que en cuatro o cinco meses más se va a ir de Chile”, comentó en el programa ESPN F90.

El Mago se pone en los zapatos del futbolista: “Hay que ponerse en la cabeza del jugador, en el lugar del jugador, de qué manera él puede naturalizar el hecho de chuta, en cuatro meses más me voy, no voy a arriesgarme a lesionarme”.

Para Valdivia se refiere a lo que viene para el centrodelantero: “Tu futuro ¿Cómo lo trazas? ¿Acá en Chile? El futuro lo está trazando a partir de que llega a Italia”.

Damián Pizarro por ahora no ha logrado ganarse una camiseta de titular en el equipo de Jorge Almirón. (Foto: Photosport)

Jorge Valdivia considera de la edad de Damián Pizarro en el manejo de su presente

Además, aseguró que un buen momento en Chile ya no lo hará dar un salto, precisamente porque ya lo dio con el fichaje: “El presente no te va a hacer irte en julio, él ya está afuera”.

Mago Valdivia piensa que el jugador debió irse a Italia en esta ventana de fichajes y expresó el factor de la edad: “Hay que considerar la edad que tiene, es muy distinto con 23 o 25 años, que uno por ahí lo puede manejar de una manera distinta a un jugador de 18 años”.