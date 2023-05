Jorge Valdivia rompe el silencio tras su complejo estado de salud: "Me vi muy complicado, no estaba bien"

Complejos momentos son los que ha vivido en las últimas semanas el ex futbolista Jorge Valdivia, quien ha sufrido bastante por su estado de salud, la cual lo había tenido al margen de sus quehaceres que hoy lidera tanto en la radio como en la televisión.

En esta jornada, el ‘Mago’ rompió el silencio ante lo que ha sido su sensible situación y en Radio ADN dio a entender el momento que pasó hace algunas semanas, en la que señaló que se sintió muy mal.

“Son momentos en el que me vi muy complicado, muy mal. No estaba bien y desencadenó en esta hospitalización, creo que la sentí necesaria, necesitaba un tiempo a solas, conmigo, sin celular, sin redes sociales, que a veces te liquidan”, comenzó señalando Valdivia.

Además, el ex futbolista declaró lo duro que son las redes sociales, algo con lo que ha tenido que convivir durante mucho tiempo, pero que lo terminó saturando a largo plazo.

Jorge Valdivia se sinceró tras sus complejos momentos de salud | Foto: Photosport

“Yo me detengo en las redes sociales, Twitter, Instagram, son medios de comunicación que son ácidos, agresivos y despiadados. Muchas veces yo en lo personal aguante mucho porque el fútbol me hizo aguantar, me dio esas herramientas para aguantar, pero llega un momento en el que te ves sobrepasado por los constantes insultos de la gente a través de las redes”, detalló.

“Si bien hay gente que se preocupa, te manda mensajes de apoyo, pero uno siempre se queda con lo negativo, es como un mal del ser humano, nosotros normalmente nos tomamos el tiempo de responder lo negativo, antes que responder y agradecer lo positivo, eso es algo que cuesta para darse cuenta y aprender”.

Finalmente, Valdivia declaró que tras este duro momento saca lecciones, en la que aprende y tiene en claro que para toda la salud mental debe ser algo fundamental, a lo que se le tiene que prestar mucha atención.

“Lo que saco en limpio de todo en esta situación es que no hay que tener vergüenza, la salud mental hoy en día y otras, son fundamentales para poder desarrollarte y estar pleno contigo mismo”, concluyó.