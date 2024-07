Colo Colo logró avanzar a la final de la zona centro-sur de la Copa Chile tras derrotar por 1-0 a Deportes Santa Cruz en el Estadio Monumental gracias al solitario tanto de Carlos Palacios y ahora deberá verse las caras en dicha zona ante Magallanes.

Finalizado el duelo, la figura del partido, Carlos Palacios, habló con TNT Sports y lanzó fuertes dichos a sus detractores tras el gran interés que Boca Juniors ha mostrado en querer ficharlo en este mercado.

“No sé qué me ve como dicen, que le pregunten (a Riquelme) qué me ve. Yo no sé que me ve, eso dijeron, lo vi en internet. La dejó ahí. Quizás la pregunta es para él”, declaró.

Ante estos dichos, quien tomó la palabra fue el ex jugador del ‘Cacique’, Jorge Valdivia, quien en Radio ADN se refirió a las declaraciones incendiarias del jugador de Colo Colo, en la que le puso tarea a la ‘Joya’ para mostrar todo su gran fútbol, del cuál está enamorado Riquelme.

Palacios le dio el triunfo a Colo Colo | Foto: Photosport

“Qué suerte tiene que pueda hablar todos los días con Juan Román. Es un diferente Riquelme. El interés viene después de los partidos contra Boca Juniors. Ahora él, cuando tiene esa ambición y hambre, marca diferencias en el plano nacional”, declaró.

Finalmente, Valdivia le dejó un tremendo mensaje al jugador de Colo Colo y su picardía para declarar, en la que espera que baje los decibeles a lo que fue esta actuación con un equipo de inferior categoría y que aparezca en una mayor dimensión en la Copa Libertadores.

“Esto es un partido de Copa Chile. Espero que el Carlitos que quiere Boca Juniors aparezca en octavos de final de Copa Libertadores. Ahí la toma de decisiones tiene que ser en dos segundos y no en cinco como hoy”, finalizó.