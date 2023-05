José Luis Villanueva explica por qué Fernando de Paul ganó el arco de Colo Colo: "No se manda embarradas"

Son semanas claves para Colo Colo de cara a la segunda parte de la temporada, pues está en un momento en que se define la continuidad y también la salida de algunos nombres en este receso del fútbol chileno. Sin embargo, también existe el tema de las renovaciones en el plantel.

Sobre este último punto, uno de los jugadores que deben renovar su vínculo con el Cacique es Fernando De Paul. El portero es uno de los refuerzos que llegó a inicios de año y que ha rendido dentro de todos los jugadores que arribaron al cuadro popular.

Incluso, el meta ha sido titular en los últimos compromisos de los albos y de acuerdo a su nivel no han existido críticas, ya que su nivel ha demostrado que Gustavo Quinteros no se equivocó en darle la confianza al ex seleccionado nacional.

Por lo mismo, es que ahora está en manos de Colo Colo en resolver cuál será el futuro de De Paul, ya que si bien respondió en la cancha, la decisión de extender su vínculo con el guardameta depende de la dirigencia colocolina.

El portero y el Cacique tienen que negociar su vínculo | Foto: Photosport

En cuanto a esta renovación, José Luis Villanueva dio a conocer su opinión en Pauta de Juego y afirmó que el arquero argentino-chileno se ha ganado con creces su lugar en la portería de Colo Colo.

“El tipo ha demostrado ser útil. No se manda embarradas, juega bien, cumple, no ha tenido problemas en el grupo. Él es un tipo muy cauto en todo sentido, en el día a día es como se ve en la cancha, muy tranquilo, muy ubicado”, reveló el ex delantero.

Por ahora, queda esperar cuál será el puerto en que llegará la negociación entre Fernando De Paul y el Cacique.