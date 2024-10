Juan Cristóbal Guarello advierte la real intención de la visita de Aníbal Mosa a Alejandro Domínguez: "Yo no haría pactos con el diablo"

El pasado miércoles se dio un sorpresivo encuentro entre el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El timonel de Colo Colo viajó hasta Paraguay y pasó por la sede del ente rector del fútbol sudamericano.

En un principio el viaje era para acompañar al equipo femenino del Cacique en su último partido por el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina, donde las albas golearon por 6-0 a Always Ready y se despidieron del torneo continental.

Pero anoche, el comunicador Juan Cristóbal Guarello reveló la que sería la verdadera intención de la visita de Mosa a Asunción, que en las redes sociales del club quedó expuesta públicamente.

“Muchas gracias Alejandro Domínguez por recibir a nuestro presidente, Aníbal Mosa, en la sede de la Conmebol. Fue un gran momento para conversar sobre el fútbol chileno y su futuro crecimiento. ¡Gracias por la buena recepción!”, escribieron en las cuentas oficiales de Colo Colo junto a varias fotografías del encuentro.

La advertencia de Juan Cristóbal Guarello a Aníbal Mosa

El polémico rostro de Radio Agricultura, Canal 13 y DSports, aprovechó su espacio en YouTube, que lleva por nombre La Hora de King King, para exponer el verdadero plan de Aníbal Mosa, que tiene que ver con la búsqueda de fondos para el proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

“A propósito de Colo Colo, fue Mosa a Asunción a hablar con Domínguez, a pedirle plata para hacer el estadio. Le llevó de regalo una Copa Libertadores, que Colo Colo la ganó limpia. Miren el pack que le hicieron a Domínguez: vino fino, le llevaron unas copas que deben ser de cristal fino, le llevaron una camiseta y le llevaron una réplica de la Copa. Harto corneteo”, comenzó diciendo.

“Uno dice, bueno, el objetivo es que te pasen plata para terminar el estadio. Yo le diría a Mosa, si River pudo hacer su estadio sin ayuda de la Conmebol, si Peñarol hizo su estadio sin ayuda de la Conmebol, si la mayoría de los equipos grandes hacen su estadio sin ayuda de la Conmebol, yo no me iría a meter con el padrino, después cómo te va a cobrar esa plata. Cuidado, después cómo te cobran, yo no haría pactos con el diablo”, advirtió.

“Me parece una muy mala idea. Yo creo que Colo Colo tiene una masa de hinchas suficientemente grande como para lograr una remodelación del estadio. Claro, si van a vender jugadores en chirlitos como Damián Pizarro… en fin”, completó Guarello.

Aníbal Mosa junto a Alejandro Domínguez en la Conmebol. (Foto: @ColoColo)

Colo Colo busca avanzar con la remodelación del Estadio Monumental

Cabe recordar que Aníbal Mosa comenzó a trabajar en un nuevo proceso para concretar la remodelación del Estadio Monumental, desde retomó la presidencia de la concesionaria en abril.

Se habla de un proyecto que superaría los 100 millones de dólares y para aquello ya dieron el primer paso, que fue contratar a la empresa estadounidense Legends, que está haciendo las asesorías correspondientes.

Por parte del empresario de origen sirio, el plan inicial es que la primera piedra se pueda poner para el centenario del club, en abril del 2025.