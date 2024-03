Francisco Eguiluz revienta este llamado de emergencia de Ricardo Gareca en La Roja: "No tiene cómo estar en la Selección Chilena"

Ricardo Gareca y el plantel de La Roja ya se encuentran en Italia trabajando para lo que será el debut oficial del ‘Tigre’ en la banca del combinado nacional, donde enfrentarán a la selección de Albania este viernes.

La lista de convocados por parte del ex DT de Perú no ha estado ajena a la polémica y a las contingencias, ya que tuvo que desafectar a varios jugadores por lesión y llamar a otros para suplir a los que no pudieron llegar.

Dentro de ese grupo hay jugadores como Ben Brereton Díaz, Lucas Assadi y Esteban Pavez, quien viene siendo uno de los puntos altos en Colo Colo, pero resistido por los hinchas de La Roja por su edad y su aporte las veces que le ha tocado estar.

Esteban Pavez vuelve a vestir la camiseta de La Roja. | Foto: Getty Images

En esa línea está Francisco Eguiluz, periodista nacional quien en el programa Todo es Cancha se fue en picada contra el llamado de emergencia que realizó Ricardo Gareca: “Yo a Pavez no lo veo con rendimiento de Selección”, dijo sobre el capitán de los albos.

Siguiendo ese mismo argumento, Eguiluz no encuentra justificación para que Gareca haya llamado al volante, asegurando que “Me parece que es un jugador que hoy día no tiene cómo estar en la Selección Chilena”, sumó.

Ahora, solo queda esperar a ver si el nuevo técnico de la Selección Chilena decide utilizar o no al capitán de Colo Colo quien, pese al buen momento que atraviesa con los albos, no logra convencer a los hinchas de La Roja.

Día y hora para los partidos de La Roja

El 22 de marzo a las 16:45 de Chile continental y el 26 de marzo a las 17:00 Chile enfrentará a las selecciones de Albania y Francia, respectivamente, en duelos válidos por la fecha FIFA de amistosos.