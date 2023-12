Julio Barroso puso fin a su carrera profesional en el fútbol. El Almirante jugó las últimas tres temporadas en Everton, pero también estuvo siete años en Colo Colo logrando tres títulos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopa de Chile. La directiva de Blanco y Negro en febrero de 2021 tomó la decisión de no renovarle su contrato.

El defensor se refirió a si fue injusta o no su salida del cuadro Albo. “La respuesta para mí la dio el hincha de Colo Colo cuando fui a recibir mi camiseta. Creo que ellos son los que dan el veredicto, como el Coliseo Romano, dedito para arriba o dedito para abajo. Creo que ahí está la respuesta de si fue justa o fue injusta”, expresó en conversación con ESPN F Show.

Barroso dejó claro que no vio venir su fin de ciclo en Colo Colo. “No, venir no, porque no me lo habían comunicado antes”.

El ahora exfutbolista expresó su descargo. “Quiero aclararlo, como jugador tantos años vas aprendiendo el mensaje que te van emitiendo, te quedas, te vas. Eso está claro, yo terminó el partido con la U. de Conce ese día, que no jugué el partido de definición. Gustavo (Quinteros) me dijo que quería que continúe, que tenía que hablar con los dirigentes porque se iban a ir muchos de los grandes. Yo le dije ‘bueno, confío en que vas a intervenir para que me quede’, y al otro me citaron al club, me dijeron ‘no vas a continuar’”.

“Pensé, me citan para decirme lo que Gustavo me dijo, ‘queremos que sigas en el proyecto el próximo año’. Solamente me dijeron ‘queremos terminar el vínculo como se menciona’. Me quedé como diciendo alguien está mintiendo en esta parte de la historia, me dicen un día anterior que era parte del proyecto el entrenador y el club al otro día me llama para decirme, fue (Aníbal) Mosa, que no iba a ser parte del proyecto el próximo año. Me había cruzado con Jorge (Valdivia), con muchos que le habían comunicado en su momento, y Jorge me quedó mirando como ‘me estás hablando en serio’”.

Julio Barroso y el dolor de su salida de Colo Colo

Julio Barroso se refirió al sentimiento tras salir del Cacique: “Cómo no va a ser dolorosa, para alguien que siente que no le falló al club. Siento que nunca le falle, con mi profesionalismo. Al club no le fallé nunca, no fui un tipo que sacó ventajas de ningún sentido”.

Barroso explicó por qué considera que no fue algo futbolístico su salida: “En lo deportivo uno ya sabe. Creo que ahora terminando mi carrera uno se da cuenta, porque yo seguí jugando tres años, no es que Julio Barroso se fue porque no podía jugar más. Obviamente no voy a comparar que Colo Colo tiene otro grado de presión diferente que lo que puede ser un equipo como Everton y por ahí la diferencia en años que vives son muy intensos”

“Pero yo jugué tres años, no es que seguí jugando seis meses y dije ‘bueno, ya está. En lo deportivo me quedo súper contento, porque el mensaje era llegar y jugar. Sé los partidos que jugué en Everton, sé la cantidad en mi porcentaje personal. Les digo a los chicos anoten su estadística si ganan o pierden, si son buenos para el equipo, sin son ganadores. Siento que pude ir a Everton y decir jugué tantos partidos y, cada vez que estuve en cancha, Everton tenía cierta posibilidad de ganar ese partido”, agregó.

Julio Barroso fue homenajeado en el estadio Monumental. El Almirante considera que la ovación que recibió en el Monumental es la demostración de si fue justa o no su salida del Cacique (Foto: Photosport)

“No es que fui a Everton y bueno ‘jugaste, pero no pasó nada. Entramos dos veces en torneos internacionales en tres años, no se habló más del descenso, de repente transformamos a ver si entra a Copa Libertadores. Para quitar ese argumento de que obviamente no fue deportivo”, complementó.

“En lo personal si hay algo, el hombre se reconoce por los actos de valentía que tiene con su palabra de decir que esta mal. No creo que haya alguien que tuvo la valentía de decir qué estuvo mal. Porque si uno lo dice, este es el acto que estuvo mal que hiciste. Perfecto, toda la gente puede exponerme y decir ‘Barroso te fuiste, porque hiciste tal cosa’. Pero como dije, yo sé que nunca le fallé al club, sé que nunca hice nada indebido. Si pelee fueron por causas justas, nunca me llevé nada de nada, siempre pelee por mi equipo, con mucha pasión y eso es lo que me deja la consciencia tranquila”.

El plan de Julio Barroso en Colo Colo

El Almirante quería seguir en el Cacique para retirarse en el estadio Monumental: “Pensaba después del partido que salvamos el descenso, pensar en renovar un año y terminar mi carrera, ahí, era un año más, por lo que dije. Ustedes saben que un año en Colo Colo es bien intenso. Ese era el plan inicial que teníamos”.