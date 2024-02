Desde España informan que en el Real Betis no han manifestado interés en renovar el contrato de Claudio Bravoque finaliza en junio. Aquello le abriría la opción de volver a Colo Colo luego de una exitosa carrera en Europa.

“Retornar al equipo de su alma aparece en el horizonte como una posibilidad real”, informa el medio Estadio Deportivo. Uno que conoce muy bien desde sus inicios al bicampeón de América es Julio Rodríguez. El formador del oriundo de Viluco se refiere a la posibilidad de un regreso.

“Para Colo Colo y el fútbol chileno sería un gran aporte que Claudio vuelva a jugar acá a nuestro país, no tan sólo por lo que juega, sino también por lo que él influye en sus compañeros, en su equipo, en la gente”, comentó el preparador de arqueros en conversación con BOLAVIP.

Rodríguez se refiere a la inspiración que genera Claudio Bravo en las nuevas generaciones: “Con toda la experiencia que ha acumulado jugando en los mejores equipos de Europa, con los mejores técnicos en el mundo, sería fantástico que él pueda venir a volcar todos sus conocimientos, no tan solo al club Colo Colo, sino que al fútbol chileno, a los chicos que les gusta el puesto. Claudio tan solo con su nombre, motiva a muchos niños a jugar de arquero y eso es algo impagable”.

Julio Rodríguez analiza las chances de Claudio Bravo de volver a Colo Colo

El profesional que formó al exitoso golero se refiere a las chances de regreso al Monumental: “Va a depender de las necesidades del club. Por lo que tengo entendido el gerente técnico, Daniel Morón, tiene su plantel completo. Los arqueros me da la impresión que todos están en un buen nivel. Está (Brayan) Cortés, (Fernando) de Paul. Ya tienen dos de excelente de nivel”.

Julio Rodríguez se refiere a un posible regreso de Claudio Bravo a Colo Colo. (Foto: Colo Colo)

Para Rodríguez un factor clave son los requerimientos del Cacique: “Claudio ya sabemos lo que él juega. Entonces ya depende de las necesidades del equipo. No tan solo hay que fijarse en que Claudio quiera volver a jugar en Chile, sino que también si la necesidad del equipo no es un arquero, lamentablemente aunque Colo Colo se avispe, no tiene muchos posibilidades de llegar al club”, añadió.

“Ya por lo menos se está hablando eso. No sabemos cómo puede reaccionar la dirigencia y el cuerpo técnico de Colo Colo. En una de esas. Hay que esperar y tratar de apoyar para que sea una realidad”, finalizó.