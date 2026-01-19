Colo Colo sigue abierto en el Mercado de Fichajes en medio de la pretemporada 2026, donde el cuadro dirigido por Fernando Ortiz ya presentó a Joaquín Sosa, Maximiliano Romero, Javier Méndez y Matías Fernández Cordero como refuerzos.

En el Estadio Monumental no se cierran a la opción e incorporar un arquero para que pelee mano a mano el puesto con Fernando de Paul, hoy titular del Cacique quien lucha con Eduardo Villanueva por el arco albo.

Julio Rodríguez, conocedor del puesto e histórico formador de porteros en los albos, tiene claro quién debe ser el nuevo arquero: “Sería lo mejor, sería fabuloso. ¿Por qué? Porque aparte de haber hecho grandes temporadas, es nacido y criado en Colo Colo. Sabe lo que es el club, conoce a la gente, el paño”, dijo en relación a Ignacio González en diálogo con Bolavip Chile.

Piden a Nacho González en Colo Colo. | Foto: Photosport

El portero, quien el día de ayer fue apuntado por el periodista Christopher Brandt de estar en la mira de los albos, llena las expectativas de Rodríguez: “Yo creo que es el mejor nombre que he escuchado hasta ahora como para ser el nuevo arquero de Colo Colo”, sumó.

“Es un atajador empedernido. No alcancé a tenerlo en Colo Colo, él llego después, pero tenía esas cualidades que hacen falta hoy”, remató en el cierre sobre las cualidades que tiene el hoy portero de Everton.

Cabe recordar que Ignacio González mantiene contrato vigente con el cuadro viñamarino, por lo que sacarlo de Everton significaría pagar una cuantiosa suma de dinero por el jugador formado en el Estadio Monumental.

En síntesis

El DT Fernando Ortiz ya sumó a Sosa, Romero, Méndez y Fernández como refuerzos.

El histórico Julio Rodríguez recomendó el fichaje de Ignacio González para la portería alba.