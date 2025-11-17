En Colo Colo se ha vivido una temporada muy irregular en este 2025, la que hoy en día tiene a los ‘Albos’ luchando desesperadamente por un cupo a la Copa Sudamericana, el único gran objetivo al que pueda aspirar en este cierre de año.

Sobre esto, el ex preparador de arqueros de Colo Colo, Julio Rodríguez, conversó en exclusiva con Bolavip Chile, y habló sobre el rendimiento en el arco de Colo Colo en este 20, 25, en donde habló del nivel de Fernando de Paul en la portería.

“Yo creo que ha cumplido, pero le falta cubrir más aspectos. Ha cumplido, pero también ha cometido errores que nunca debió haber cometido. Hay algo que le falta, porque si por ejemplo no hubiese cometido esos errores que quedan en la retina de los técnicos o la gente, que al final le cuestan partidos”, parte señalando Rodríguez.

Agregando a esto, el formador de Claudio Bravo indicó que, de todas formas, el tuto ha cometido importantes errores en algunos partidos, lo que sin duda marcan la etapa de un portero dentro de Colo Colo.

Rodríguez habla de De Paul |Foto: Photosport

“Es cierto que ha mejorado, pero también cometiendo esos errores le cuestan muchos puntos a su evaluación final y al equipo, porque eso significan goles en contra, que supuestamente en un arquero de más regularidad y categoría, capaz que se pueda resolver de otra forma lo que le ha costado tanto”, declara.

Rodríguez sentencia a De Paul

Sobre lo que puede ser el 2026, el preparador de arqueros hace una afirmación bastante importante sobre lo que puede ser el futuro de Fernando de Paul, en la que indica que si Colo Colo va por un portero de jerarquía en el próximo mercado, es muy probable que De Paul vuelva al banco de suplentes.

“Si analizamos donde ha jugado De Paul, con que arqueros ha competido, casi todos son superiores a él, porque no hay que olvidarse que es primera vez que se siente titular de Colo Colo, antes era siempre la alternativa, no era el dueño del arco, entonces yo creo que ahí si le traen un arquero de más categoría, no va a jugar”, remarca.

Finalmente, Rodríguez, señala que es muy importante que en un equipo como Colo Colo se puedan tener dos arqueros de mucha categoría, pensando en lo que son los importantes partidos que disputa el club a lo largo de la temporada y que además, esto hace aumentar la competencia interna en el plantel.

“Esas cosas son difíciles de analizar, porque yo siempre he dicho que Colo Colo merece dos arqueros de categoría, que hayan jugado buenos partidos aunque sean jóvenes en el primer equipo, que sean reconocidos como potencias en el arco de un equipo grande. Ahí Colo Colo tiene un problema y verán como lo intentarán solucionar”, cerró.