Todas las miradas de Universidad de Chile están puestas en la lucha con Universidad Católica por el Chile 2, puesto que le permitiría al Romántico Viajero clasificar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, el club también monitorea de cerca el mercado de fichajes y la planificación de su plantel para la temporada siguiente.

Una de las grandes incógnitas es la continuidad de Cristopher Toselli, cuyo contrato finaliza en diciembre de este año y que aún no ha dado señales sobre su renovación con el cuadro laico.

Ante esto, la gerencia deportiva de la U ya comenzó a buscar posibles reemplazantes, y rápidamente surgió el nombre de Sebastián Zanahoria Pérez, actual arquero de Palestino.

Reciéntemente, Zanahoria Pérez fue operado y no estará en las dos últimas fechas de la Liga de Primera | FOTO: Oyarzun/Photosport

Julio Rodríguez le levanta el pulgar a Sebastián Pérez en la U

El respaldo de figuras con experiencia en la formación de porteros agrega peso a la candidatura de Pérez. Uno de ellos es Julio Rodríguez, quien además de haber formado a Claudio Bravo, conoce de primera mano las exigencias de rendir al máximo en el arco de un club grande.

“Sebastián Pérez tiene algo que es bien importante que es la reacción y juega bien. Es un arquero de confianza, es un atajador empedernido”, expresó Rodríguez en conversación con Bolavip Chile.

Agregó: “Para mí es uno de los buenos arqueros que hay en Chile y para la U es un buen nombre y andaría bien”, reafirmando su respaldo al portero como una alternativa sólida para competir por el arco azul junto a Gabriel Castellón.

En síntesis…

Universidad de Chile analiza opciones para reforzar su arco ante la posible salida de Cristopher Toselli.

Sebastián Pérez, arquero de Palestino, fue mencionado por Manuel de Tezanos como opción al arco del Romántico Viajero.