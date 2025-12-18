La búsqueda de un nuevo arquero en Colo Colo sigue moviendo el mercado, especialmente ahora que en el club ven con buenos ojos la irrupción de Jaime Vargas, joven guardameta que destacó en Deportes Recoleta y que ha sido mencionado como una de las cartas de proyección más interesantes del medio local. En ese escenario, una voz autorizada decidió alzar la mano para respaldarlo.

Se trata de Julio Rodríguez, histórico formador de porteros en Chile y responsable del desarrollo de figuras como Claudio Bravo. El exentrenador, reconocido como uno de los mayores especialistas del país en la posición, habló con BOLAVIP y no dudó en “bendecir” al arquero de 1.94 metros, validando su crecimiento y su potencial para defender el arco del Cacique.

“Este arquero mide 1.94 metros. Tiene buenas condiciones. Si mal no recuerdo, lo hizo debutar Felipe Núñez”, comenzó señalando Rodríguez: “Siempre me habló bien de él, inclusive llegó a estar llamado a la Selección. Yo le creo a mi exalumno”.

Jaime Vargas asoma como nuevo arquero de Colo Colo (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

El formador añadió que Vargas reúne herramientas poco comunes en arqueros jóvenes en Chile y que ese perfil calza con las exigencias del Monumental. “Yo creo que el muchacho reúne las condiciones como para jugar en un equipo grande. Siempre hablamos que un equipo grande necesita un arquero diferente… uno que además de atajar, juegue, tenga buen juego aéreo, buen achique. Todos los fundamentos del arquero los tiene que tener bastante claros”.

El gran desafío para Jaime Vargas

Rodríguez también abordó el desafío que implica adaptarse a un club de la magnitud de Colo Colo, un proceso que —recordó— incluso porteros consolidados han debido atravesar: “No es lo mismo jugar en Colo Colo que jugar en Recoleta, pero viene el momento de adaptación. Y para eso necesita un buen entrenador de arqueros que potencie sus cualidades”, afirmó.

En esa línea, ejemplificó con un caso emblemático del Cacique: “No olvidemos que a Brayan Cortés le costó bastante adaptarse al juego de un equipo grande. Entonces, requiere otra cualidad“, sostuvo, remarcando que el paso no es sencillo pero que Vargas tiene con qué competir al más alto nivel.

La proyección que le otorga Julio Rodríguez no es menor. Para el reconocido formador, Vargas no es simplemente una alternativa en el mercado, sino un proyecto real que podría crecer de forma acelerada con un contexto adecuado, especialmente si recibe la confianza de un cuerpo técnico que sepa trabajar el puesto.

DATOS CLAVE

El portero Jaime Vargas, que mide 1.94 metros, es opción para reforzar a Colo Colo.

El formador Julio Rodríguez respaldó públicamente las condiciones técnicas y físicas de Jaime Vargas.