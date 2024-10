Colo Colo sacó adelante un partido muy difícil el domingo pasado, donde tuvo que ir hasta el Estadio Municipal de La Cisterna para derrotar a Palestino en un compromiso donde estuvo dos veces en desventaja en el marcador.

Uno de los puntos bajos del Cacique fue sin duda Leonardo Gil, quien comprometió a Brayan Cortés en el insólito autogol y después se equivocó en la entrega, lo que generó el segundo tanto de los árabes.

El mal partido que hizo el ‘Colo’ no pasó desapercibido para Juvenal Olmos, quien en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports sencillamente liquidó al ex Rosario Central por su cometido el fin de semana.

Leonardo Gil no tuvo su mejor partido ante Palestino. | Foto: Photosport

“No sé si es mala suerte, pero Gil siempre está metido en jugadas donde terminan en gol en contra. Siempre está en esa situación que es compleja para un jugador que no es central, que no es volante de contención, sino que juega más arriba”, dijo Juvenal.

En el panel trataron de salvar a Gil diciendo que no estaba jugando en su posición por la ausencia de Esteban Pavez, pero eso no fue argumento para el ex DT cruzado: “Uno juega y se tiene que hacer responsable de dónde juega. En el segundo gol se toma la cabeza en el piso sabiendo que se equivocó”.

Lo cierto es que, más allá del partido de Leonardo Gil, el Cacique se quedó con los tres puntos y tiene la primera opción para ser campeón en un torneo que está al rojo vivo con Universidad de Chile peleando en la cima.

El próximo partido de Colo Colo

El Cacique volverá a ver acción el martes 29 de octubre cuando tenga que enfrentar a Magallanes por la revancha de la final regional. Cabe recordar que los albos cayeron por 0-3 en la ida y tendrán que remontar una dura llave.