Juvenal Olmos no entiende la contratación de Agustín Bouzat en Colo Colo: "Lo pueden poner de puntero, de volante y no responde"

Colo Colo rescató un empate desde Venezuela luego de visitar a Monagas en Copa Libertadores. El Cacique igualó 1-1 ante los venezolanos luego de ir perdiendo y gracias a un tanto de Marcos Bolados pudo alcanzar la igualdad que lo deja con vida aún en el torneo.

Sin embargo, las críticas de todas maneras llegaron hacia el equipo de Gustavo Quinteros, pues volvió a mostrar un nivel de juego que dejó dudas a pesar de que tuvo algunas situaciones claras de gol, pero que no pudo concretar finalmente.

En cuanto a los rendimientos individuales, en Todos Somos Técnicos se evaluaron algunos jugadores albos y entre ellos estuvo Agustín Bouzat. El argentino fue nuevamente lateral-volante por la izquierda, pero no tuvo mucha trascendencia a la hora de generar peligro en la ofensiva.

El argentino no termina de convencer a Olmos | Foto: Photosport

En relación al ex Vélez Sarsfield, Juvenal Olmos apuntó sus dardos. El ex seleccionador chileno aún no le convence la contratación del ‘Chiqui’ en el Cacique, ya que no podido demostrar el nivel que requiere un refuerzo extranjero en la tienda alba.

“La verdad que me cuesta pensar en donde es un jugador extranjero para Colo Colo. No quiero caerle encima, pero me cuesta. Lo pueden poner de puntero, de volante. Es como que uno hace el esfuerzo para verlo jugar bien y no le responde a Colo Colo”, expuso Olmos.

“Incluso, si fuera de las divisiones inferiores, uno podría entender que Colo Colo ahí no tiene más, pero es un extranjero. O sea, tú lo trajiste, diste el visto bueno para que él viniese a esa posición. Me cuesta analizarlo”, agregó.

El próximo compromiso de Colo Colo por el torneo continental es contra Boca Juniors en La Bombonera.