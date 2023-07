La advertencia de Fabián Estay por fichaje de Pablo Parra a Colo Colo: “En el último tiempo no ha estado bien en lo físico”

Pablo Parra tiene el sí de Gustavo Quinteros y del directorio de Blanco y Negro para llegar como refuerzo a Colo Colo, aunque aún no aceleran las gestiones con Puebla por su carta. El tema físico del volante es recurrente, ya que es conocido su historial negativo de lesiones y eso lo advierte Fabián Estay desde México.

El comentarista de Fox Sports México alerta a los albos sobre la situación del volante, quien sí fue inscrito por el Puebla en la Liga MX, aunque lo quieren sacar lo antes posible. El Fabi fue claro, honesto y dio a conocer la situación del jugador que está a una firma de llegar a Macul.

“Le afectó mucho el tema de las lesiones. Es un buen jugador, un futbolista que puede ser diferente si está bien en lo físico entendiendo que en el último tiempo no lo ha estado. Y Colo Colo se lleva a un jugador con mucho potencial”, dijo Estay desde suelo azteca a Bolavip.

Pablo Parra no lo pasó bien en Puebla del fútbol mexicano a raíz de sus constantes lesiones y eso lo advierte Fabián Estay (Getty Images)

Estay, con un paso por el Cacique en 1995, tiene claro el nivel de Parra, aunque igual entrega más luces sobre lo que pasó con el y su gran aprensión sobre la llegada del ex volante de Universidad de Chile y Curicó Unido.

“Pensé que podía despegar mucho más o podía del Puebla pasar a un equipo más importante y se fue diluyendo su rendimiento. Ojalá no le pase lo que pasó con Darío Lezcano y Fabián Castillo, dos jugadores que no tuvieron tanta continuidad, que llegaron a la institución y no han rendido”, agregó Estay.

El Fabi es claro y concreto sobre si se da el retorno de Parra a Chile para defender al Cacique. “Espero que tenga el compromiso y asuma la responsabilidad de vestir la camiseta de Colo Colo para que pueda ser un gran aporte para la institución”, sentenció el exjugador albo.