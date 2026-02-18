Se acabó la ilusión del “séptimo refuerzo”. Lo que parecía una ventana de pases abierta hasta el último segundo para dar un golpe al mercado, terminó en un portazo definitivo. Según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el directorio de Blanco y Negro resolvió dar por cerrado el plantel de Colo Colo para esta temporada 2026.

Pese a las insistentes peticiones del cuerpo técnico y la evidente necesidad de apuntalar ciertas zonas del campo para la alta competencia internacional, la cúpula directiva del “Cacique” bajó la cortina. La decisión se tomó tras la última reunión de directorio, donde se determinó que no se invertirá en una séptima incorporación.

“[AHORA] Plantel cerrado. ByN resolvió tras el directorio de no reforzar el equipo con un séptimo jugador y privilegiar los jugadores de la cantera de Colo-Colo”, lanzó Alvarado en su cuenta de X, desatando una ola de críticas inmediatas.

El argumento: La apuesta por la cantera

La justificación oficial que emana desde la concesionaria apunta a “privilegiar a los jugadores de casa”. Si bien el fomento de los juveniles siempre es bien visto, en este contexto suena a una excusa económica para no seguir desembolsando recursos, dejando al equipo con una rotación que muchos consideran corta para la exigencia que se viene.

Malas noticias para Fernando Ortiz, el que no tendrá más refuerzos.

Un riesgo alto para los objetivos del 2026

Esta decisión choca frontalmente con la ambición mostrada por figuras como Arturo Vidal, quienes han manifestado que para ganar la Libertadores se necesita un plantel de “clase mundial” en todas sus líneas. Al cerrarse la opción de un nuevo refuerzo, Colo Colo apuesta todas sus fichas a lo que ya tiene, encomendándose a que las lesiones y las suspensiones no mermen el rendimiento del equipo titular.

Ahora, la presión recae totalmente sobre la dirigencia encabezada por Aníbal Mosa, ya que cualquier traspié deportivo será cobrado por una hinchada que no entiende cómo, en un año tan clave, se decide “ahorrar” en refuerzos.