La historia de Colo Colo cuenta con grandes jugadores en sus vitrinas que han llegado con cartel de figura, pero no han podido replicar la expectativa que se tenían por ellos en el campo de juego donde pasaron sin pena ni gloria.

Ese es el caso de Luka Tudor, ex jugador del fútbol chileno identificado con Universidad Católica, quien en 1997 llegó a Colo Colo con un buen cartel tras buenas temporadas con los cruzados y aún en plenitud.

A sus 27 años, el formado en la cantera de la UC no pudo replicar eso en Colo Colo, donde disputó 19 partidos y no anotó ningún gol, dejando poco y nada para el recuerdo en su paso por el Estadio Monumental.

Luka Tudor en la actualidad. | Foto: Archivo

El ex jugador estuvo de invitado en Sabor a Gol, donde hizo una brutal autocrítica: “En Colo Colo fui un desastre, me lesionaba en los entrenamientos, no jugué casi nada. Entiendo las puteadas”, dijo.

“Los primeros seis meses no fueron tan malos, pero después empecé a lesionarme mucho. Después de eso decidí retirarme. Al tiempo me fui a Estados Unidos a hacerme exámenes para ver la razón detrás de mis problemas, allá me dijeron que la gente que me había estado tratando no era la idónea”, complementó.

¿Cuántos títulos logró Luka Tudor con Colo Colo?

Pese a no anotar goles y tener poca presencia, Luka Tudor de igual manera puede decir que fue campeón con Colo Colo tras haber logrado el título del Clausura 1997.