La crítica de Raúl Toro a Esteban Paredes: "De Paul está jugando en Colo Colo, no en la U"

Esteban Paredes eligió a Fernando de Paul por sobre Brayan Cortés en el arco de Colo Colo. El último ídolo albo mencionó que el iquiqueño es superior en el aspecto técnico al Tuto. Raúl Toro no estuvo de acuerdo con la opinión del centrodelantero. “Está mal, porque De Paul está jugando en Colo Colo, no en la U”, expresó el ex estratega de Audax Italiano en conversación con Bolavip Chile.

El también exfutbolista realizó una crítica. “Generalmente los jugadores, me he dado cuenta que hay muchos y Paredes también es así, se congracian con la barra, con la hinchada. Entonces ¿Qué pasa si hubiese dicho De Paul?, hubiesen dicho ‘¿Cómo dice eso? Si tiene que poner al colocolino’, son así. De repente como que no creo mucho en las cosas que se dicen con tribuna, con la galería al lado, no soy amigo de eso”.

Toro profundizó en su manera de ver las cosas. “Si a mí me preguntan por Sergio Bernabé Vargas con Jhonny Herrera que son dos arqueros muy ganadores, buenos. Pero si me tuviera que quedar con uno me quedo con Jhonny, porque lo tuve y fue muy profesional conmigo, hay un cariño”.

Raúl Toro no está de acuerdo con la opinión de Esteban Paredes (Foto: Photosport)

“Un ejemplo que me hablen de Audax, que hice las mejores campañas en los últimos 60 años, que me pregunten por un arquero, por un central y por congraciamse con la galería diga ‘ese porque es audino’, no pues, ahí uno tiene que ser coherente con lo que piensa”, complementó.

La decisión de Gustavo Quinteros con las rotaciones

Gustavo Quinteros toma la decisión de seguir con rotaciones en el arco de Colo Colo. El DT planteó la opción de darle el Superclásico ante la Universidad de Chile a Brayan Cortés para que pueda llegar en buena forma a la Selección Chilena.

Sin embargo, el santafesino anunció que continuará con las rotaciones tal como lo tenía planificado para este segundo semestre.