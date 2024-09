La emoción de Carlos Muñoz tras la extraordinaria marca que consiguió su hija Catalina en Colo Colo: "Me siento orgulloso"

En Colo Colo tiene un gran proyecto para el fútbol femenino del club y que hoy brilla en la Sub 16. Se trata de la delantera Catalina Muñoz, hija del también futbolista Carlos Muñoz, que tuvo una destacada etapa en el cuadro popular.

El reciente fin de semana, la joven atacante y capitana de su serie, consiguió una gran marca con las albas, ya que pasó los 100 goles vistiendo la camiseta del Cacique.

Esto ocurrió en la goleada por 4-0 ante O’Higgins de Rancagua por el torneo Sub 16 del fútbol formativo femenino, partido que se disputó el sábado en el Monasterio Celeste.

En aquel duelo, Catalina Muñoz marcó un doblete y sumó 101 goles con el Eterno Campeón.

Catalina Muñoz consigue una gran marca con Colo Colo. (Foto: @ColoColoFem)

Las emotivas palabras de Carlos Muñoz a su hija Catalina

Quien fuera elegida la mejor jugadora del fútbol formativo en 2023, tiene “chocho” a su padre, quien ayer (domingo) le dedicó emotivas palabras tras la victoria de Santiago Wanderers ante San Marcos de Arica, donde también marcó un gol en el triunfo por 2-0.

“Que mi hija esté haciendo su propio camino la verdad que me tiene muy contento, lo que ha hecho Catalina me siento orgulloso. Feliz de acompañarla en su carrera, que ella con su luz propia esté brillando me pone orgulloso, contento”, comenzó diciendo Carlos Muñoz a la transmisión de TNT Sports.

“Ojalá pueda seguir consiguiendo muchas cosas más, se lo merece, una chica muy humilde, muy trabajadora y con un talento increíble”, completó el capitán Caturro.

El recordado paso de Carlos Muñoz por Colo Colo

El actual delantero de 35 años jugó en el cuadro popular entre 2011 y 2013, donde anotó 37 goles en 79 partidos.

Llegó a Macul proveniente de Santiago Wanderers, donde en Blanco y Negro invirtieron cerca de 1,3 millones de dólares por su pase. Dos temporadas después, fue vendido al FC Baniyas de Emiratos Árabes en más de cuatro millones de la divisa estadounidense.

Actualmente es considerada la cuarta mayor compra en la historia del club y la quinta mayor venta.