La extraña publicación de Arturo Vidal que remece a Colo Colo: “Dios, llegó el momento”

El 'King' publicó un enigmático mensaje en redes sociales en medio de su complicado escenario contractual en Colo Colo ¿Despedida?

Arturo Vidal volvió a generar interrogantes sobre su futuro en Colo Colo. Luego de celebrar la obtención de la estrella 35 de la Liga de Primera, el ‘King’ compartió una llamativa publicación en sus redes sociales que fue interpretada como una posible señal de despedida del Estadio Monumental.

El volante atraviesa un complejo escenario contractual, ya que su vínculo con el Cacique termina a fines de 2026 y, por ahora, no existe claridad sobre una eventual renovación. Según informó DaleAlbo, en Blanco y Negro no habría pleno convencimiento para extender su contrato, mientras que el futbolista tampoco estaría dispuesto a seguir esperando una definición.

A esto se suman los rumores sobre un supuesto quiebre en la relación entre Vidal y el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, lo que agregaría incertidumbre a las negociaciones.

Arturo Vidal con sabor a despedida: “Dios llegó el momento”

En medio de ese panorama, el mediocampista publicó una historia en Instagram con un breve, pero enigmático mensaje: “Dios llegó el momento”. La frase rápidamente despertó especulaciones entre los hinchas albos sobre una posible despedida del club.

Tras la consagración del Cacique en Chillán, Vidal ya había dado luces de su complicado panorama contractual. “Si quieres competir con grandes, no puedes estar llorando por eso, más en Colo Colo. Soy la cara visible de los 30 auspiciadores de Colo Colo, ustedes creen que podría estar yo alegando algo. No tengo problema, si Colo Colo fuera de la gente jugaría gratis, pero no es de la gente“, disparó.

Publicidad

En síntesis…