Esteban Pavez fue una de las grandes bajas de Colo Colo en los últimos dos encuentros y también lo será ante Palestino. Una neumonía, alejó al jugador no solo de estos compromisos, sino que fue la razón por la que tuvo que ser desafectado de La Roja y no pudo estar ante Colombia.

Sin embargo, el jugador ya se encuentra poniéndose a punto en Macul y pese a estar fuera de la convocatoria ante los “Baisanos”, se espera que sí diga presente en los próximos duelos del “Cacique”.

La noticia había sido confirmada por el propio Jorge Almirón, quien reveló en la conferencia de prensa del viernes: “Esteban Pavez está mejor. Mañana viene y se integra al grupo“.

Eso sí, enfatizó en que: “Yo no lo cuento para este partido (ante Palestino), pero iremos viendo cómo evoluciona. Esteban es uno de los jugadores que más rápido se recupera, en eso no vamos a tener problemas, pero yo no lo voy a apurar para nada. Para mí es importante que esté bien”.

Así formará Colo Colo frente a Palestino

Ante la ausencia de Esteban Pavez, el mediocampo de Colo Colo se proyecta con Arturo Vidal, portador de la jineta ante la ausencia del “Huesi”, y también con Gonzalo Castellani y Leonardo Gil.

Esteban Pavez le da una importante noticia a Colo Colo

Dicho esto, el 11 del “Cacique” sería con Brayan Cortés en el arco; Mauricio Isla, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Cristián Riquelme en defensa; Gonzalo Castellani, Leonardo Gil y Arturo Vidal en la zona de volantes; para dejar en ofensiva a Carlos Palacios, Javier Correa y Lucas Cepeda.