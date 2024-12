Colo Colo ha dado el puntapié inicial a lo que son sus preparativos para la temporada 2025, en donde los ‘Albos’ esperan poder mantener su gran nivel futbolístico y cosechar importantes resultados para el próximo año tanto en lo nacional como en lo internacional.

Está tarea se ha hecho algo complicada dentro del equipo de Jorge Almirón y todo esto debido a lo que ha sido la salida de dos jugadores claves como Carlos Palacios y Brayan Cortés, quienes no dirán presente en el año centenario del club.

Ante estas diversas situaciones, el volante y capitán del ‘Popular’ Esteban Pavez formó parte de un evento de Adidas y dentro de este, se refirió a lo que son las salidas de dos compañeros que fueron claves en el 2024, en la que primero reaccionó a la salida de Carlos Palacios.

“Carlos tomó la decisión de irse, estaba en todo su derecho. Hizo un año espectacular. Jugar en Boca debe ser una muy linda experiencia, creo que a cualquiera le gustaría jugar ahí”, comentó sobre Palacios, quien seguirá su carrera en Boca Juniors.

Cortés no seguiría en Colo Colo | Foto: Photosport

Finalmente, Pavez tuvo palabras para lo que ha sido la bullada salida de Brayan Cortés, de quien aún hay alguna ventana de ilusión de que el ‘Indio’ pueda continuar, a pesar de que el arquero no haya aceptado la oferta de Colo Colo para tener su gran oportunidad en el fútbol internacional.

“El tema de su futuro todavía está en veremos, no sé qué va a pasar, no he hablado con él porque no me gusta molestar a mis compañeros en sus vacaciones. Obviamente, Brayan es el mejor arquero del fútbol chileno, el número uno de la selección chilena”, cerró.