En Colo Colo siguen trabajando en la contratación de refuerzos de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional y ya tienen abrochada la llegada del nuevo lateral derecho ¿El elegido? Óscar “Torta” Opazo.

Tan sólo seis meses duró al estadía del ex Santiago Wanderers en Racing Club de Avellaneda, donde no le pudo doblegar la mano al destino y no encontró la regularidad esperada en el equipo que dirige Fernando Gago.

Lo cierto es que Opazo se fue en diciembre del 2022 del Cacique rumbo a Argentina sin firmar la renovación y rechazando una importante aumento de sueldo.

Opazo tendrá un alza importante en su sueldo desde su primer paso en Colo Colo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasó 6 meses después? El jugador de 32 años terminó volviendo al conjunto Popular aceptando una oferta alrededor del 25 por ciento mayor en su sueldo a la que le habían propuesto en un principio la dirigencia de Blanco y Negro.

Negocio redondo en lo económico para el ex seleccionado nacional, quien volverá a ser una pieza fundamental en el esquema de Gustavo Quinteros para afrontar el final de temporada en el Torneo Nacional.

Recordar que el Torta ya conoce el sistema y la forma de juego del adiestrador argentino, lo que habría jugado un punto a favor en su regreso a Macul.