Con solo Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa confirmados, Colo Colo busca cerrar su plantel 2026 en una reunión extraordinaria de directorio citada para este lunes por la tarde.

En lo futbolístico, la prioridad de la cúpula dirigencial alba es asegurar al sucesor de Alan Saldivia, puesto donde el uruguayo Javier Méndez corre con ventaja tras avanzar en las negociaciones, quedando a la espera del visto bueno final de la dirigencia.

La otra gran interrogante en Macul es definir al centrodelantero que competirá con Javier Correa tras la salida de Salomón Rodríguez. Aunque existe un principio de acuerdo para el retorno de Damián Pizarro, su nombre no genera consenso total ni convence plenamente al técnico Fernando Ortiz.

Ante esto, ha tomado fuerza la opción de Maximiliano Romero; el atacante, que viene de marcar siete goles en O’Higgins, pertenece a Argentinos Juniors, por lo que el “Cacique” deberá negociar los términos de un préstamo para destrabar su llegada.

Fernando Ortiz quiere un quinto refuerzo, desde ByN dijeron que no es prioridad (Photosport).

Fernando Ortiz quiere un arquero: el ‘No’ de ByN

Sin embargo, el otro gran tema que preocupa en la cabeza del entrenador argentino es la llegada de un quinto refuerzo: un arquero. Según dio a conocer el sitio partidario, Dale Albo, “Fernando Ortiz ha insistido en que necesita un arquero, sin embargo, en la dirigencia dejaron en claro que no es la prioridad para este mercado y que sólo una vez que se resuelva lo del defensor y el delantero, se puede hablar de otro refuerzo”.

En esa línea, agregan que “se espera que en esta reunión también se discuta dicha posibilidad, sobre todo, si el portero que se quiere elegir es extranjero, ya que eso complicaría la decisión del centrodelantero. O al revés. Si el ariete escogido es foráneo, las opciones en el arco se reducen casi al mínimo”.

De momento los nombres que han sonado para reforzar los tres tubos del Monumental son el de Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Sergio Romero (ex Boca Juniors) y el nacionalizado Matías Dituro.

En síntesis…