Colo Colo inicia la temporada 2026 con importantes movimientos en su plantel. En Blanco y Negro, junto al director técnico Fernando Ortiz, han trabajado en un plan de refuerzos y salidas diseñado para equilibrar al equipo y reforzar las zonas más sensibles del Cacique.

En las últimas semanas, el club albo ha experimentado cambios en todas las líneas: salidas de jugadores, renovaciones y negociaciones con posibles incorporaciones. La atención ahora está puesta en las definiciones que marcarán la forma definitiva del plantel.

La reunión del directorio de ByN, programada para este lunes a las 16:00 horas, será clave para ratificar los movimientos y dar luz verde al tercer y cuarto fichaje del año tras las llegadas de Joaquín Sosa y Matías Fernández Cordero.

Maximiliano Romero y Javier Méndez podrían ser fichajes de Colo Colo

En este contexto, la atención estará puesta en dos incorporaciones que podrían concretarse en las próximas horas, una de ataque y otra en defensa, buscando cubrir vacantes.

Maximiliano Romero (delantero): El argentino de 27 años, formado en Vélez Sarsfield y con paso por el PSV Eindhoven, aparece como la opción más concreta para reforzar el ataque tras la salida de Salomón Rodríguez. La negociación avanza a paso firme y se espera que el directorio apruebe su llegada mediante un préstamo con opción de compra.

Maximiliano Romero viene de anotar convertir 7 tantos y aportó 2 asistencias en O’Higgins | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Javier Méndez (defensa central): El uruguayo de 31 años, proveniente de Peñarol, llega para reforzar la defensa tras la salida de Alan Saldivia. El acuerdo está prácticamente cerrado, pero falta la ratificación oficial del directorio de Blanco y Negro para hacerlo público.

