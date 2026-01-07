Colo Colo continúa delineando su plantel de cara a la temporada 2026, en un escenario donde la dirigencia de Blanco y Negro busca reforzar zonas puntuales sin descuidar el equilibrio económico del club, tras un año sin competencias internacionales.

Sin embargo, la grave lesión de Marcos Bolados en las últimas horas obligó al cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz a reordenar prioridades en el mercado de fichajes.

Bajo ese panorama, el Cacique comenzó a reactivar carpetas que estaban en evaluación, poniendo nuevamente el foco en opciones del medio local que ofrezcan rendimiento inmediato y proyección.

Daniel Popín Castro vuelve al radar de Colo Colo

En ese contexto, Daniel Castro volvió a tomar fuerza en la órbita del Popular. El delantero de Deportes Limache, que ya había sido seguido con atención por la gerencia deportiva alba, reapareció como una alternativa concreta tras la baja de Bolados, que modificó el mapa ofensivo del plantel.

Fue el periodista Rodrigo Arellano, a través de su cuenta de X, quien entregó detalles sobre la posible negociación. “Si todo sale bien en la reunión de directorio, Colo Colo presentaría una oferta a Deportes Limache por Daniel Castro: 500 mil dólares por un alto porcentaje del pase y la opción de ceder parte del pase de Bastián Silva. Atentos a la jugada”, escribió el comunicador.

Popín Castro tiene 36 partidos jugados, 17 goles y 3 asistencias entre la Liga de Primera y Copa Chile | FOTO: Andres Pina/Aton Chile

De esta manera, en Macul evalúan una fórmula que combina inversión directa y negociación deportiva, a la espera de las definiciones internas del directorio y de la postura que adopte Limache, mientras el mercado comienza a moverse con mayor intensidad en el Monumental.

En síntesis…