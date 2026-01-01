Los hinchas de Colo Colo recibieron un sorpresivo mensaje de Año Nuevo de parte del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien repasó el difícil centenario que tuvo el cuadro popular en 2025.

A través de una carta que se publicó en las redes sociales del club, el timonel albo se sinceró con los colocolinos, luego de una temporada para el olvido, en la que el plantel masculino no pudo cumplir ninguno de los objetivos.

“El año del Centenario fue intenso y durísimo para todos. Nos propusimos estar a la altura de un siglo de historia y eso implicó enfrentar dificultades deportivas e institucionales que pusieron a prueba nuestra capacidad de autocrítica, gestión y unidad. No todo resultó como soñábamos, y lo asumimos con responsabilidad, entendiendo que Colo Colo siempre debe aprender incluso en los momentos más complejos”, comenzó escribiendo.

Pero también destacó algunos logros de la institución, como los logros del fútbol femenino, que se consagraron tetracampeonas del balompié nacional. También se refirió al fútbol formativo y los proyectos futuros que ilusionan al hincha.

“Avanzamos en el fortalecimiento del fútbol formativo, reafirmamos el liderazgo del fútbol femenino, impulsamos proyectos de infraestructura y dimos pasos importantes en materia de seguridad, modernización y vínculo con nuestra comunidad. El Centenario no solo fue una conmemoración, también fue una oportunidad para sentar bases sólidas de futuro”, indicó el puertomontino.

“Miramos el 2026 con esperanza renovada. Será el comienzo del segundo siglo de nuestro club, un tiempo para consolidar aprendizajes, elevar nuestros estándares y volver a ilusionarnos en todos los frentes. Con trabajo, humildad y unidad, seguiremos construyendo el Colo Colo que nuestra historia y nuestra hinchada merecen”, completó el empresario de origen sirio.



