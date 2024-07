“No sé qué me ve”, dijo Carlos Palacios tras el partido entre Colo Colo ante Deportes Santa Cruz, aquello en relación a una opinión de la periodista. La comunicadora se refirió a los dichos del jugador y no se hizo mala sangre.

Verónica Bianchi entregó su opinión futbolística sobre el presente de Carlos Palacios en Colo Colo. La periodista se refirió al interés del presidente del cuadro Xeneize, Juan Román Riquelme.

“Palacios no está pasando su mejor momento, entonces eso a mí me llama la atención. ¿Qué le ve Juan Román Riquelme a Carlos Palacios que nosotros no somos capaces de distinguir en este momento? Que tiene talento lo tiene, pero no está pasando su mejor momento”, expresó la comunicadora en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Tras el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Deportes Santa Cruz por Copa Chile, Daniel Arrieta le consultó sobre el interés que existe de Riquelme por llevarlo a Boca Juniors: “Conversé con Román como siempre. Desde enero que llevo una relación muy bonita con él, me ha tratado súper bien”, respondió.

No obstante, reaccionó a las palabras de la periodista Verónica Bianchi. “No sé qué me ve, porque por ahí dicen que no sé qué me ve. Que le pregunten qué me ve, para que el responda. Acá dicen que no sé qué me ve, no sé qué me encuentra”.

“Feliz de que el último 11 me llame, converse con él, me ayude. Soy muy joven todavía, me ha aconsejado muchísimo, hemos hablado de fútbol siempre, feliz de que me llame. No sé qué me ve, veo en internet que no sé qué me ve. Lo dejo ahí, quizás esa pregunta es para él. Creo que tú en casa sabes, porque por ahí dijeron que no sé qué me ve”, añadió el futbolista de 24 años.

Futbol, Colo Colo vs Deportes Santa Cruz. Copa Chile 2024. El jugador de Colo Colo Carlos Palacios, centro, celebra su gol contra Deportes Santa Cruz durante el partido de vuelta de semifinal regional centro sur de Copa Chile disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 13/07/2024 Felipe Zanca/Photosport

Verónica Bianchi se refiere a las declaraciones de Carlos Palacios

Verónica Bianchi reaccionó a los dichos del jugador de Colo Colo. “Yo no voy a poner en duda su carrera. Me parece que no vio el programa, estábamos hablando de los refuerzos. Siempre hablé del momento. Dije que no estaba en su mejor momento. Pero a mí me pagan por hablar de fútbol, bien o mal, pero di me opinión”, dijo en el programa No es Para Tanto de TNT Sports.

Además, aseguró que le gustaron los dichos del jugador y realizó una declaración: “Ojalá vuelva a ser el Palacios que nos gustó a todos y que le vaya super bien en Boca Juniors. Me gustaron sus declaraciones me dieron risa. Además aclaro que no vivo con Dani Arrieta”.