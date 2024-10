La Selección Chilena en esta jornada tendrá que afrontar un importante desafío dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde el equipo de Ricardo Gareca deberá verse las caras ante la Selección de Brasil con la misión de sumar puntos en el Estadio Nacional.

Previo a lo que será este duelo, la periodista nacional, Verónica Bianchi ocupó su espacio dentro del programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports para desmenuzar lo que puede dejar este enfrentamiento, en la que apunta al gran problema del equipo de todos: la falta de opciones al gol.

“El gran problema de esta Selección Chilena en este último tiempo y no solo en la era de Gareca, sino que hace rato se arrastra, es que no tiene gol y más allá de no tener gol, tampoco genera opciones de gol, porque tú puedes no tener gol, pero llegaste diez veces, el arquero rival tuvo un partidazo, travesaños o miles de cosas”, comenzó señalando Bianchi.

Ante aquello, la comunicadora agrega “esta Selección Chilena prácticamente no genera nada en ataque y esa división que existe en el último cuarto de cancha diría yo, donde prácticamente la pelota no llega y cuando llega, generalmente al centrodelantero son centros errados, nos falta eso. Tapia en los centros es bueno, a mí me hubiese gustado ver a Tapia”.

Bianchi pide minutos para Cabral

Ante este problema de generación de gol, Bianchi pone toda la fe en lo que pueda hacer en esta jornada Diego Valdés en su rol de creador y en caso de no estar a la altura, pide la gran oportunidad para Luciano Cabral.

Cabral es opción para Gareca en ‘La Roja’ | Foto: Photosport

“El gran problema es que la pelota no le llega al centrodelantero, entonces yo creo que la función de Valdés hoy tiene que ser bastante clara y si no funciona en los primeros minutos, a mí me encantaría ver a Luciano Cabral, yo creo que es un jugador que genera muchas opciones de gol”, apuntó.

Finalmente, Bianchi remarca en que el gran nivel de Luciano Cabral puede ser de importante ayuda para la Selección Chilena en lo que es este importante compromiso ante la Selección de Brasil, en donde ‘La Roja’ busca dar la sorpresa.

“Lo alaban en México en el poco tiempo que lleva y lo vimos acá en el fútbol chileno, claramente son rivales diferentes también, tú tienes que medir a quien tienes al otro lado de la cancha, pero yo creo que sería una buena oportunidad para ver a Cabral, un tipo que tiene personalidad, que se planta en la cancha, ese tipo de caracteres es el que quiero ver en la cancha”, cerró.