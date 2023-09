"La señal debe ser clara para todos": La potente reprimenda de ex presidente de Colo Colo a Jordhy Thompson y Damián Pizarro

Colo Colo se sacudió en el día de ayer tras darse a conocer una serie de videos en donde se ve a Jordhy Thompson y Damián Pizarro participando de un partido amistoso entre amigos y con pelea de por medio.

La situación no quedó ajena para Gustavo Quinteros, quien enterado de la situación sencillamente decidió cortar a dos jugadores que son fijos en su oncena y no estarán en el Superclásico frente a Universidad de Chile.

Uno que apoyó la medida del DT es Edmundo Valladares, ex presidente de Colo Colo quien en su cuenta personal de Twitter tuvo palabras para el entrenador y lamentó lo sucedido con Jordhy y Damián.

Bolados tendrá su gran oportunidad tras marginación de Pizarro. | Foto: Photosport

“Muy bien la determinación de no citar a Jhordy ni a Damián en Colo Colo. No hay dos lecturas ni dos alternativas. La señal debe ser clara para todos los que vienen desde la cantera y para todos los que forman parte de la institución. Muy lamentable todo”, colgó el ex mandamás.

Así las cosas y de no mediar un cambio de último minuto, Gustavo Quinteros se decidirá por Alexander Oroz y Marcos Bolados en reemplazo de los cortados Jordhy Thompson y Damián Pizarro para enfrentar a la U.

¿Cuándo fue la última vez que Colo Colo cayó ante la U?

La última vez que los albos perdieron ante los azules fue en mayo de 2013. De ahí en más, solo suman victorias y/o empates frente al archirrival.