La sincera confesión de Diego Rivarola tras decirle que no al Colo Colo de Claudio Borghi en 2006: "Me hubiera ido bien"

El nombre de Diego Rivarola está marcado en la historia de Universidad de Chile y en el colectivo del hincha azul, quienes recuerdan al delantero trasandino como una de las grandes figuras en la historia reciente de la U.

Pese a su clara identificación con el Romántico Viajero, es de público conocimiento que, el 2006, Claudio Borghi llamó a Rivarola para formar parte de Colo Colo, pero ‘Gokú’ rechazó por el apego que siente por los azules.

En conversación con Francisco Sagredo en ‘Con Contenido’, Rivarola recuerda: “Fue una jugada arriesgada, por dos cosas: económicamente me convenía irme a Colo Colo y no sabía si después iba a hacer mejores contratos que el que me ofrecían. Si no me equivoco creo que no los hice”, dijo.

Rivarola jugando contra Colo Colo el 2010. | Foto: Photosport

Rivarola, en su estilo, asegura que hubiese andado 10 puntos en el Cacique: “Siento que esas decisiones fueron buenas. Creo que me hubiera ido bien en Colo Colo, porque fue un equipo que ganó todo y que tenía tremendos jugadores. Claramente me hubiera ido bien, no me cabe la menor duda”, sumó.

“Era un buen momento mío. Yo terminé jugando en la U dos finales. Saliendo campeón y perdiendo una, siendo goleador de la U, protagonista. Me hubiera ido bien”, complementó sobre el hipotético caso de haber jugado por el clásico rival.

Lo cierto es que Diego Rivarola finalmente no llegó a Colo Colo y después continuó su carrera en Universidad de Chile, donde hasta el día de hoy es recordado con afecto y cariño por la parcialidad azul.

Los títulos de Diego Rivarola

Diego Rivarola formó parte del plantel de River Plate campeón en el Torneo de Apertura 1996 y Torneo de Clausura 1997. Con Universidad de Chile, ganó 4 títulos de liga local, una Copa Chile y la Copa Sudamericana 2011.