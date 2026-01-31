Este sábado Colo Colo tuvo su estreno en la Liga de Primera 2026, con una abultada derrota de 3-1 en su visita a Deportes Limache en Valparaíso, empezando con el pie izquierdo la campaña en el torneo nacional.

Tras el partido en el Estadio Elías Figueroa Brander, fueron muy pocos los protagonistas del Cacique que quisieron hablar, donde los únicos en declarar fueron el delantero Maximiliano Romero y el entrenador Fernando Ortiz.

En zona mixta ningún jugador atendió a la prensa, ni siquiera el máximo referente Arturo Vidal o el capitán Fernando De Paul.

Mientras que en el plano directivo, el presidente Aníbal Mosa también esquivó a los medios y finalmente el único que dio unas palabras fue Eduardo Loyola, director y vicepresidente de Blanco y Negro.

El periodista Cristián Alvarado de Radio ADN fue quien logró interceptar al abogado, quien expresó al paso: “Dura derrota, compleja”.

Seguido, trató de enviar un mensaje de esperanza a los hinchas albos: “Está empezando el campeonato, nos vamos a recuperar”.

Aníbal Mosa sufrió con el debut de Colo Colo en la Liga de Primera 2026. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será de local ante Everton de Viña del Mar, que está programado para el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, en el marco de la segunda fecha de la Liga de Primera.

