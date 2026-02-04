Cristián Zavala se ha convertido en el protagonista absoluto del mercado de pases en Colo Colo tras un retorno que prometía mucho más de lo que finalmente terminó. Luego de coronarse campeón con Coquimbo Unido su llegada al plantel de Fernando Ortiz generaba expectativas de titularidad indiscutida pero su rendimiento en la pretemporada estuvo lejos de consolidarlo en el once inicial de los albos.

El panorama del delantero empeoró luego de fallar un penal ante Peñarol de una forma que generó duras críticas al intentar picar el balón y entregárselo directamente al portero uruguayo. El error, sumado a una inoportuna lesión, terminó por sepultar sus opciones en el equipo estelar y puso en duda su continuidad definitiva en el Cacique para la presente temporada.

Cristián Zavala muy cerca de partir a Coquimbo Unido (Photosport).

Hace unos días, el propio Aníbal Mosa confirmaba que el futbolista volvería a Coquimbo Unido pese a haber sufrido una fractura en la rótula de la rodilla derecha que lo mantendrá hasta fines de marzo fuera de las canchas.

Eso sí, la operación sufrió un inesperado revés y desde el Pirata pusieron paños fríos, sin embargo durante esta jornada el gerente deportivo de ByN, Daniel Morón, entregó una nueva actualización de la situación de Zavala, asegurando que sólo restan algunos detalles para que el jugador parte de Macul.

“Hay una propuesta que está bastante avanzada. Yo diría que se deben afinar pequeños detalles. Es muy probable que vuelva a salir”, detalló el ‘Loro’ dando por hecho que los días de Zavala en el Monumental están contados.

