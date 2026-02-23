Colo Colo continúa su preparación para el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile, pero en medio de los entrenamientos recibió una noticia poco alentadora. El cuerpo técnico que lidera Fernando Ortiz no podrá contar con uno de sus integrantes habituales en la banca: el preparador de arqueros Martín Gutiérrez.

La ausencia se debe a lo consignado en el informe arbitral del compromiso frente a O’Higgins, disputado el pasado fin de semana. En dicho documento se dejó constancia de la expulsión de Gutiérrez, lo que automáticamente lo inhabilita para estar presente en el clásico ante los azules.

El árbitro Mathias Riquelme detalló la razón de la tarjeta roja en su reporte oficial: “Conducta inadecuada dentro del banco; sale de su área técnica a buscar confrontación con el equipo adversario y protestar una decisión arbitral”, escribió el juez, explicando los motivos de la sanción aplicada durante el encuentro.

Martín Gutiérrez, preparador de arqueros del staff de Fernando Ortiz, no podrá estar presente durante el Superclásico del domingo.

Esta situación obliga ahora a que el Tribunal de Disciplina sesione durante la semana para definir la extensión del castigo. Si bien todavía no hay una resolución formal, desde el entorno albo consideran que la sanción no debería extenderse por más de una fecha.

De confirmarse esa proyección, Gutiérrez cumpliría su suspensión precisamente en el Superclásico y quedaría habilitado para el siguiente compromiso del ‘Cacique’. Su ausencia en un partido de alta tensión como el que se jugará este fin de semana no deja de ser un contratiempo para el staff técnico.

El preparador de arqueros ha sido parte activa del trabajo con los metas del primer equipo y un colaborador cercano de Ortiz, por lo que su baja en la banca representa un ajuste interno en la logística del cuerpo técnico para enfrentar a Universidad de Chile.

Así, mientras el plantel afina detalles futbolísticos para el duelo en el Estadio Monumental, el cuerpo técnico también deberá reorganizar funciones de cara al clásico. Todo quedará a la espera de lo que determine el Tribunal, aunque en Macul ya asumen que no contarán con Gutiérrez en uno de los partidos más importantes de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, se jugará este domingo 1 de marzo a contar de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

DATOS CLAVE