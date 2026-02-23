Colo Colo se llena de confianza en lo que es este inicio de temporada, en donde los ‘Albos’ lograron este pasado fin de semana su tercer triunfo consecutivo tras vencer por 1-0 a O’Higgins de Rancagua, resultado que los llevó a la cima de la tabla de posiciones.

Sobre lo que fue el rendimiento del ‘Cacique’, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para analizar el rendimiento del equipo de Fernando Ortiz, en la que valoró lo que fue el ingreso de una nueva variante, el atacante Lautaro Pastrán.

“Los jugadores empiezan a agarrar regularidad, después con los cambios entró muy bien (Lautaro) Pastrán”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en esa línea, el comunicador puso en un altar a otro refuerzo de ‘Popular’, Álvaro Madrid, el ex Everton de Viña del Mar tiene enloquecido al ‘Tenor del Pueblo’ por lo que ha sido su nivel cada vez que ingresa en Colo Colo.

Madrid es elogiado por Díaz | Foto: Photosport

“Pero entró muy bien (Álvaro) Madrid y uno empieza a preguntarse, porque cada vez que entra Madrid, entra claro y entra bien en el cotejo, con lo que corresponde al partido, con su buena técnica y profundizando”, declaró.

Finalmente, Díaz siguió en sus elogios por el volante del ‘Cacique’, a quien lo ve cada vez mejor compenetrado dentro del equipo y en la que incluso, ya empieza a pedirle camiseta de titular en Colo Colo.

“Incluso, llegó a meter ese pase atrás para lo que fue el gol anulado de Maximiliano Romero. Lo concreto y fundamental, es que levantó su rendimiento Colo Colo, los jugadores que no venían con confianza la van recuperando”, cerró.

