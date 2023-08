Colo Colo vuelve a sonreír con su victoria por 3-1 ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2023. Sin embargo, hay un foco de preocupación, puesto que Esteban Pavez y Óscar Opazo quedaron con molestias físicas tras el compromiso.

Según reportó Daniel Arrieta en TNT Sports, los jugadores no tienen lesiones graves. “Tanto Óscar Opazo, como Esteban Pavez, no tienen un desgarro y son solamente contracturas. Estamos esperando que lleguen los futbolistas y me remarcan que no se van a realizar exámenes médicos, pero lo vamos a ratificar”.

El comunicador señaló que todo se definirá este martes, no obstante es complicado que puedan ser titulares. “Hay un partido el miércoles por la Copa Chile. Me dijeron que mañana se evaluará todo, pero viendo obviamente esta situación, veo poco probable que los dos puedan jugar este compromiso. Lo veo difícil”.

De esta manera, Colo Colo tendría dos bajas para el compromiso ante Palestino de este miércoles a las 18:00 por la semifinal de la zona centro-norte de la Copa Chile 2023.

Esteban Pavez sería baja en Colo Colo para el partido ante Palestino por Copa Chile (Foto: Photosport)

En el caso de Esteban Pavez, todo indica que ingresará Vicente Pizarro como titular en la zona de mediocampo. El Vicho fue estelar en los últimos tres compromisos de los albos por el Campeonato Nacional 2023, pero ante Huachipato salió en el entretiempo.

Por su parte, en la zona de laterales la tendrá más complicada, ya que en el encuentro más reciente tras la salida de Óscar Opazo empleó a César Fuentes y también a Agustín Bouzat. Sin embargo, en ese sector también tiene a Jeyson Rojas, quien no estuvo en la banca el sábado pasado.