Colo Colo este 2023 es para el olvido en materia de lesiones, ya que no hubo ningún refuerzo que llegó al Cacique que no haya sufrido alguna dolencia. Ahora, nuevamente, el plantel liderado por Gustavo Quinteros paga las consecuencias ya sea de una maldición, del rigor deportivo o simplemente de no ver el historial de los futbolistas.

El que quedó nuevamente nocaut es Pablo Parra. El “10” de Colo Colo, al parecer, está sufriendo con las malas energías que dejaron los que usaron dicho dorsal en el Cacique y se volverá a perder un partido debido a una lesión.

Según el periodista de Pauta, Coke Hevia, Parra no podrá ver acción ante Coquimbo Unido el próximo sábado 12 de agosto en el Francisco Sánchez Rumoroso debido a una lesión.

¿Qué le pasó ahora a Parra? El conductor de “Pauta de Juego” esbozó que el exjugador del Puebla en México y que apenas tiene 10 minutos en el torneo con los albos sufrió una lesión en el soleo que lo dejó fuera para este partido.

Pablo Parra quedó nocaut en Colo Colo y no será parte de la citación que va a jugar con Coquimbo (Captura)

Hace algún tiempo, varios conocedores del fútbol mexicano, entre ellos Fabián Estay, adelantaron que había que tener cuidado con la situación clínica de Parrita, ya que en la Liga MX mostró varios problemas de lesiones.

“Le afectó mucho el tema de las lesiones. Es un buen jugador, un futbolista que puede ser diferente si está bien en lo físico entendiendo que en el último tiempo no lo ha estado“, adelantó Estay en julio pasado a Bolavip.

Parra tendrá que batallar más de la cuenta para su rápida recuperación para que sea un aporte real a Colo Colo y logre llegar de aquí al 2 de septiembre para el Superclásico ante la U, su ex equipo.