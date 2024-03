Colo Colo se presentaba en el día de ayer como el gran favorito a quedarse con el partido ante Sportivo Trinidense por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores de América, pero no pudo hacer valer su favoritismo y terminó cosechando un amargo empate.

Pese a que el Cacique marcha en la parte alta de la liga local y Trinidense es el colista del modesto fútbol paraguayo, no hubo mayores diferencias en la cancha. Los albos tuvieron más la pelota, pero a ratos no sabían que hacer con la posesión que no generaba mayor peligro.

Leonardo Gil era el apuntado a quebrar el juego de los paraguayos, pero nada de eso sucedió. El ex Rosario Central no hizo un buen partido y se le vio impreciso, fallando pases a pocos metros y sin mayor incidencia en los metros finales.

Gil no estuvo en su mejor noche con Colo Colo. | Foto: Photosport

La actuación del argentino naturalizado chileno no le salió barata, ya que los hinchas de Colo Colo se volcaron a las Redes Sociales para descuerarlo tras el partido. El ‘Colo’ fue el blanco de las críticas y, por lejos, el jugador de los albos que más críticas se llevó.

“Le hace honor a su apellido”, “No hace una buena” y “Fuera de mi equipo” fueron algunos de los epítetos que los hinchas del Cacique utilizaron para referirse al partido del mediocampista albo que no tuvo su mejor noche en Asunción.

Para buena suerte del jugador, eso sí, el Cacique tiene una revancha a la vuelta de la esquina cuando el domingo tenga que recibir a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

Colo Colo piensa en la vuelta ante Sportivo Trinidense

La vuelta ante Sportivo Trinidense por la Fase 3 de Copa Libertadores de América se jugará el miércoles 13 de marzo a las 21:30 PM de Chile continental, en donde uno avanzará a fase de grupos y el otro deberá conformarse con la Copa Sudamericana.