El jugador nacional, Carlos Palacios ha hecho noticia en los últimos días y todo esto tras lo que sería su inminente partida de Colo Colo para cumplir su gran deseo de poder llegar al fútbol argentino y defender la camiseta de Boca Juniors.

Las negociaciones entre ambas partes habrían llegado a un buen puerto y todo daría indicar de que Palacios será nuevo jugador del conjunto ‘Xeneize’, en donde incluso han señalando que en los próximos días debería estar en Buenos Aires para realizarse sus chequeos respectivos.

Dentro de lo que fue la victoria de Boca Juniors por 1-0 ante Gimnasia por el Campeonato Argentino, el entrenador Fernando Gago fue consultado ante la inminente llegada de Palacios, en la que puso paños fríos al tema refuerzos y señaló que aún no conversa sobre los puestos a reforzar en el 2025.

“No he hablado todavía, voy a hablar cuando termine el campeonato como corresponde, cuando termine el torneo me sentaré y empezaré a hablar de todos los posibles puestos, refuerzos o nombres”, declaró Gago.

Palacios es opción en Boca Juniors | Foto: Photosport

Finalmente, Gago dejó muy en claro que no se va a referir sobre a Carlos Palacios y ningún otro jugador que aparezca en el radar de Boca Juniors hasta que termine el torneo argentino, en donde desde ahí comenzará a ver nombres para reforzar su plantel.

“Todavía no he hablado nada con nadie y no voy a gastar tiempo hoy en eso, cuando termine el campeonato empezaré a hablar porque va a ver tiempo para plantear situaciones y ver que posibilidades hay”, cerró.