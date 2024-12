Boca Juniors sigue confiando en futbolistas chilenos con Juan Román Riquelme a la cabeza. Luego del arribo de Gary Medel y la inminente llegada de Carlos Palacios, el cuadro bonaerense posó su atención sobre un volante de La Roja.

De la mano de Fernando Gago, el club argentino intenta entregarle una nueva dinámica al mediocampo y para ello ya comienza a mover los hilos. Va por una de las figuras que lucha por el título en dichas tierras.

Juega en Huracán y se formó en Colo Colo. ¿Quién es? Williams Alarcón. A sus 24 años, es de las figuras más destacadas en el elenco dirigido por Frank Darío Kudelka.

Su buen desempeño en esta temporada, disputando 38 encuentros y convirtiendo cinco goles, le valió captar el interés de uno de los gigantes del fútbol sudamericano. Su equipo marcha tercero en la liga de primera división.

Según detalló el medio Somos Galácticos, ya hubo contacto entre clubes e, incluso, ya hay precio por su carta. El seleccionado chileno tiene una cláusula de rescisión de cinco millones de dólares.

¿Irá Boca Juniors por él? Es de los favoritos en el puesto: el entrenador quiere una alternativa a Tomás Belmonte. De arribar, le daría un tinte chileno (y un tanto albo) al mediocampo.

Acompañaría a Carlos Palacios en Boca Juniors

Es que a falta de la firma de su contrato, Carlos Palacios vestirá la camiseta Xeneize en 2025. El acuerdo con Colo Colo es prácticamente un hecho y será el ’10’ en el equipo presidido por Juan Román Riquelme.

Cabe destacar, además, la presencia de Gary Medel en el club argentino. Sin embargo, el futuro del histórico seleccionado chileno se mantiene en incertidumbre.

A pesar de tener vínculo vigente hasta diciembre de 2025, el bicampeón de América con La Roja no es considerado por Fernando Gago y su salida a fin de año no es descabellada. No está en los planes del entrenador.