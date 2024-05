Óscar Wirth, ex portero de Colo Colo y La Roja, no dejó pasar las desatenciones de Brayan Cortés en el duelo ante Cerro Porteño.

"Le pasa muy a menudo": Arquero mundialista con La Roja no perdona a Brayan Cortés y barre el piso con el iquiqueño

Brayan Cortés jugó un papel importante en la clasificación de Colo Colo a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, donde el ex Deportes Iquique estuvo atento a los embates finales de Cerro Porteño para tratar de quedarse con el compromiso.

Pese a que no fue muy exigido, Cortés tuvo una salida en falso en los minutos finales y otra en donde, si bien agarró el balón, dudó y dejó con un pre infarto a todos los hinchas del Cacique que vieron el partido. ¿El gol? Algunos lo responsabilizan, otros le echan la culpa a Erick Wiemberg.

Sobre la clasificación de lo albos a la siguiente ronda de Copa Libertadores, el ex Colo Colo y portero mundialista con La Roja, Óscar Wirth, le bajó un poco el pelo al logro: “Tuvieron garra, porque claridad y con goles no tuvieron. Yo creo que también le faltó fútbol para poder cerrar el partido antes”, dijo a Bolavip Chile.

Colo Colo está entre los 16 mejores de América. | Foto: Photosport

Wirth no dejó pasar el partido de Brayan Cortés inadvertido ante la consulta si fue una de las figuras del cotejo: “¿Figura? No, en absoluto. El gol del empate es una muestra clara de no entender lo que es el concepto de jugar al arco; uno es atajar y el otro es ordenar bien la defensa. Él se tuvo que meter en una jugada al cuete porque estaba mal parada la defensa y lo liquidaron con ese sombrero”, sostuvo.

Para el portero mundialista, lo que le ocurrió a Brayan Cortés en el día de ayer en Asunción no es algo puntual, ya que según él “No es una, dos o tres veces que le han pasado, le pasa muy a menudo”, remató.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el Cacique está instalado en la ronda de los 16 mejores del continente y el próximo lunes sabrá su suerte sobre quién se pondrá en el camino de Jorge Almirón y compañía.

Colo Colo cierra la primera rueda

Este domingo 2 de junio a las 5:30 de la tarde de Chile continental, Colo Colo cerrará la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 recibiendo a Deportes Copiapó en el Estadio Monumental.