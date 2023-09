Colo Colo comienza a dejar atrás la abultada goleada por 6 a 0 a Cobresal por el Campeonato Nacional y se empieza a enfocar en lo que será el vital duelo ante Cobreloa por Copa Chile.

Debido a la gran cantidad de partidos, el entrenador Gustavo Quinteros tiene en mente utilizar a varios jugadores que no venían sumando minutos, y uno de los que se ilusiona con tener una mayor cantidad de minutos es Leandro Benegas.

Benegas llegó al Cacique por explícita petición de Quinteros | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

En conferencia de prensa, el delantero de 34 años fue consultado acerca de su rendimiento desde su arribo al cuadro de Macul y este fue categórico.

“La autocrítica en los momentos malos me la guardo, porque cuando las cosas salen bien no me siento el mejor. Uno saca cuentas de cuántas veces he sido titular, cuántos goles, cuántos minutos, pero mantengo un equilibrio y sé que esto puede cambiar. Quizá esperaban de mí que esté jugando y haciendo una cantidad de goles que no tengo, pero hoy le toca jugar a Damián que lo hizo muy bien”, declaró el ex seleccionado nacional.

Fue ahí que el ex Independiente de Avellaneda ahondó más sobre las grandes cualidades que tiene el novel atacante del conjunto Popular, Damián Pizarro.

“Se lo merece, trabaja muy bien y eso es importante. Es un buen niño y hay que ir de a poco, no esperemos que nos dé una Copa América o un Mundial, hay que dejarlo que madure y que disfrute. Tiene potencial, acá lo cuidan mucho y los hinchas le demuestran el cariño y el apoyo. Está muy bueno y me gustó mucho que lo hayan seguido acompañando incluso cuando no le salían los goles”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Colo Colo vuelve al ruedo dentro del Campeonato Nacional en lo que será el Clásico ante Universidad Católica, el cuál se disputará el domingo 1 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental