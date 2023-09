Leonel Herrera advierte a Arturo Vidal en eventual regreso a Colo Colo: "Si viene a despedirse durante el año, no es bueno para él"

Leonel Herrera analiza un eventual retorno de Arturo Vidal a Colo Colo. Chuflinga menciona a Iván Zamorano y Elías Figueroa como casos de ídolos que regresaron al fútbol chileno tras exitosas carreras en el extranjero.

“Creo que cuando un jugador está fuera del país jugando y con tanto éxito como es Arturo, no debería de pensar en llegar en la última instancia de llegar a cumplir acá el último año, retirarse como lamentablemente lo han hecho varios jugadores que han sido muy mal pagados”, dice el histórico del Cacique en conversación con Bolavip Chile.

“Me recuerdo de Iván Zamorano cuando lo expulsaron en Calama y ahí se complicó la cosa. El mismo Elías Figueroa, todo era para él, por lo que fue en el fútbol nuestro en el fútbol internacional, la gente no se portó bien con ellos”, agrega el integrante de Colo Colo 1973.

El exfutbolista le recomienda al King venir sólo si está para jugar a buen nivel. “Con Arturo podría pasar lo mismo. Si está en condiciones de poder responder, no podría estar pensando en retirarse en Colo Colo. Por lo menos jugar uno o dos años completitos y después que venga la despedida. Si viene a despedirse durante el año, no es bueno para él por todo lo que ha ganado, es uno de los jugadores más exitosos de nuestro país. Eso también que la gente no lo toma muy en serio, nosotros los futbolistas si le damos importancia”.

Herrera aconseja al ex Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán y Flamengo. “El consejo que puedo darle a Arturo es que no llegue a morir a Colo Colo, que ojalá un año o dos completitos, de buen rendimiento y ahi a lo mejor podría retirarse”.

¿Cuánto dura el contrato de Arturo Vidal con el Athletico Parananense?

Arturo Vidal mantiene contrato con el Athletico Paranaense hasta diciembre de 2023. Es decir, el jugador al finalizar la temporada quedará libre para ver si negocia la continuidad o buscar un nuevo destino. El King actualmente se recupera de una cirugía en la rodilla.