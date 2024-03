Colo Colo no tiene tiempo para lamentarse tras el amargo empate ante Sportivo Trinidense por Copa Libertadores y ahora tendrá que pensar en lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile.

“Decepcionado, esperaba mucho más frente a un equipo bien limitado. Se tiraban todos atrás pero cuando tenían que apretar arriba, lo hacían con rapidez. Eso podría ser un problema de local”, dijo el histórico Leonel Herrera en diálogo con Bolavip Chile.

Leonel Herrera aguarda por la presencia de Arturo Vidal ante Universidad de Chile. | Foto: Photosport

El histórico finalista de la Copa Libertadores 1973 junto a los albos, eso sí, no cree que el amargo empate conseguido en Paraguay pueda repercutir en el trascendental compromiso que tendrán el domingo frente a los azules.

En esa línea, dice que “Yo creo que no, son partidos diferente. A lo mejor este partido se tomó muy fácil considerando que el rival no era conocido y a lo mejor se confiaron un poquito. El domingo es diferente, es un clásico y ese partido no hay que perderlo”, aportó.

En el cierre, espera que Arturo Vidal pueda decir presente el domingo en el Estadio Monumental: “Ojalá se pueda recuperar, yo era de la idea que descansara para que tenga más tiempo para jugar el clásico del domingo. Fue una buena decisión de Almirón de darle más tiempo para que se recupere en un 100%”, cerró.

Superclásico a la vista para Colo Colo

Albos y azules se medirán por la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2024 este domingo 10 de marzo a las 18:00 PM de Chile continental, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Monumental y que tendrá un aforo autorizado de 32 mil espectadores sin hinchada visitante.