Leonardo Gil se transformó en el blanco de las críticas por parte de los hinchas albos en el día de ayer, toda vez que el Cacique lograra un empate en su visita al Sportivo Trinidense de Paraguay por la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

El mediocampista argentino naturalizado chileno no tuvo un buen compromiso y se le vio impreciso para entregar pases, algo que los hinchas albos no dejaron pasar y sencillamente lo reventaron en las Redes Sociales.

Eso sí, los hinchas no fueron los únicos en caerle al jugador del Cacique. Jorge ‘Mortero’ Aravena, histórico del fútbol chileno, se sumó a la cruzada de los hinchas de Colo Colo y perdió la paciencia con Leonardo Gil.

El Colo Gil fue apuntado por los hinchas y el Mortero Aravena. | Foto: Photosport

“Francamente, desde que llegó Gil a Colo Colo no me ha llamado la atención ni por su juego. Gil corre la cancha inútilmente, anda en un lado, anda en otro lado, no produce nada, no remata al arco, no da pases de gol”, dijo el Mortero en diálogo con Bolavip Chile.

Aravena sigue y barre el piso con Leo Gil: “Ayer en las pelotas detenidas fue horroroso, no hizo una sola buena. En el partido anterior con Godoy Cruz en Mendoza hubo momentos que trataba de dar el pase y la tiraba afuera. Es increíble que un jugador profesional no de un pase bueno”, complementó.

Ahora, Leonardo Gil y compañía tienen una oportunidad de redimirse el próximo domingo cuando tengan que recibir a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

Colo Colo piensa en la vuelta ante Sportivo Trinidense

El Cacique deberá afrontar la vuelta de la Fase 3 de Copa Libertadores de América el miércoles 13 de marzo a las 21:30 PM de Chile continental, día y hora donde recibirán a Sportivo Trinidense para definir su futuro internacional en la temporada 2024.