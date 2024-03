Leonel Herrera explica por qué no quiere ver ni en pintura a Damián Pizarro en Colo Colo: "Él debe estar muy preocupado de irse"

La gran aparición y el rendimiento de Damián Pizarro con la camiseta de Colo Colo en la temporada 2023 generó ilusión entre los hinchas albos y los fanáticos de la Selección Chilena.

No obstante, tras su venta a Udinese de Italia y el arribo del argentino Jorge Almirón como DT del Popular, el jugador colocolino comenzó a tener un rol secundario y en los últimos compromisos ha tenido que conformarse con arrancar desde el banco de suplentes.

Esta situación ha generado cierto debate entre los simpatizantes del cuadro de Macul, pues algunos le piden mayor protagonismo en la cancha, mientras otros quieren ver a otros jugadores en su puesto.

Pizarro ha perdido protagonismo en el equipo de Almirón | FOTO: Andres Pina/Photosport

LEONEL HERRERA CUENTA LA FIRME SOBRE EL BAJO RENDIMIENTO DE DAMIÁN PIZARRO

En conversación con BOLAVIP CHILE, Leonel Herrera Rojas, miembro del plantel del Cacique 1973, explicó la actual situación que vive el centrodelantero de 18 años.

“Si bien le queda poco y está ad portas de irse, lo mejor sería mantenerlo y no arriesgarlo porque le podría pasar algo, sería conveniente no marginarlo. Él debe estar muy preocupado de irse y la mente de él debe estar en otro lado y no jugar en Colo Colo”, apuntó.

“¿Qué sacamos con prepararlo mejor si ya está listo para irse?. Hay que darle la posibilidad a otro, en este caso a Paiva, que está cumpliendo y puede ser muy buen reemplazante de Damián Pizarro”, cerró el histórico futbolista albo.

LOS NÚMEROS DE DAMIÁN PIZARRO EL 2024

En este año, Damián Pizarro ha disputado seis partidos con la camiseta de Colo Colo, en donde tan solo en dos oportunidades inició como titular y en donde no ha aportado ni goles ni asistencias.