Arturo Vidal es la principal duda para el partido de Colo Colo ante Junior en Barranquilla. El King no pudo estar por molestias en el triunfo por 1-0 en el Monumental. No obstante, mostró su convicción y aseguró que llegará a la revancha que se jugará este martes a las 20:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Leonel Herrera Rojas comenta la situación del mediocampista de 37 años. “Creo que todo depende de la confianza que se tenga uno. También pasé por esas etapas en la cual no me sentía bien, pero los deseos de estar en partidos importantes siempre te llevan a eso, por lo tanto, entiendo a Vidal”, comentó Chuglinga en conversación con BOLAVIP.

El histórico miembro del Cacique 1973 considera que el King es clave en el equipo: “No hay mejor médico que uno mismo. Si él se siente bien y físicamente está bien preparado, lógicamente que es fundamental en el equipo. Depende exclusivamente de él, si él está bien que juegue. Lo importante es sacar un buen resultado allá y llegar clasificado”.

También se refirió a cómo debería jugar el Cacique en Colombia: “Creo que si es inteligente (Almirón) tiene que jugar de igual a igual. Un poquito resguardado atrás por si acaso. Pero es diferentes cuando tienes que defender un partido y metes los otros once hombres atrás como se metieron ellos, cuesta más, pero a la vez cuesta más llegar arriba”.

Leonel Herrera se encomienda a dos futbolistas de Colo Colo

El exdefensor asegura que dos jugadores del Cacique serán claves en los contragolpes: “Lo importante es estar bien protegido atrás. Lo bueno es que Colo Colo contragolpea bien, tiene a (Lucas) Cepeda y por el otro lado está este chico (Cristián) Zavala que son rapidísimos y en cualquier momento pueden crear un contragolpe. Así como lo hicieron ellos acá, que tuvieron dos oportunidades de gol clarísimas, que si nos hacen un gol ahí, hubiese sido mucha más complicadada la cosa”

“Con esos dos jugadores que tenemos arriba, moviéndose por todo el frente del ataque, le podríamos dar más posibilidades a Colo Colo, no es un equipo imbatible”, agregó el exfutbolista del Popular.

Leonel Herrera destaca la habilidad de Lucas Cepeda y Cristián Zavala en la contra. (Foto: Photosport)

También no encuentra un elenco invencible a Junior: “No es un equipo imbatible, no es un equipo de categoría, lo encuentro normal, común y corriente. Encontré que no sobresaliera ningún jugador de ellos. por eso que lo importante es resguardarse atrás y a la vez también contragolpear rápido”.